رياضة | تعرف على موعد مباراة برشلونة المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراة برشلونة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق برشلونة نظيره جيرونا يوم الأربعاء المقبل 17 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب يوهان كرويف، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وحقق البارسا الفوز في المباراة الماضية على خيمناستيكا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة الأولى للمدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة.

وسوف تقام المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

يذكر أن ليونيل ميسي عاد للتدريبات في الفترة الأخيرة بعد استقراره على البقاء مع الفريق الكتالوني بالموسم الجديد.