شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان: رفضت الانضمام للأهلي لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد زيدان، لاعب منتخب مصر السابق، أنه سبق ورفض عرضًا من النادي الأهلي للانضمام إلى صفوفه خلال فترة احترافه في بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال «زيدان»، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير بقناة «أون تايم سبورتس»: «تلقيت عرضًا من عدلي القيعي، مدير التعاقدات بالأهلي في ذلك الوقت، لكني رفضت الانضمام للأهلي لأني كنت أحصل على مقابل مادي كبير جدًا في ألمانيا، لم يكن النادي الأهلي وقتها قادرًا على منحي إياه».