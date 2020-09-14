شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» عن صراعه مع «سونج»: «الحمدلله الكورة مارحتش لعمرو زكي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - داعب محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، زميله في الملاعب عمرو زكي عند استعادة ذكريات نهائي أمم افريقيا ٢٠٠٨ أمام المنتخب الكاميروني.
وقال «زيدان»، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «الحمدلله إن أبوتريكة هو من اندفع من الخلف وتواجد في هذا المكان لاستلام تمريرتي، لأنه يعرف جيدًا التسجيل من مثل هذه الكرات».
وأضاف مداعبًا البلدوزر: «كويس إنها مارحتش لعمرو زكي، كان زمان الكورة في الشارع»، متابعًا: «بالطبع أمزح زكي لاعب كبير وكان سيسجل بالطبع مثلما فعل أبوتريكة».
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