شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» عن صراعه مع «سونج»: «الحمدلله الكورة مارحتش لعمرو زكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - داعب محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، زميله في الملاعب عمرو زكي عند استعادة ذكريات نهائي أمم افريقيا ٢٠٠٨ أمام المنتخب الكاميروني.

وقال «زيدان»، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «الحمدلله إن أبوتريكة هو من اندفع من الخلف وتواجد في هذا المكان لاستلام تمريرتي، لأنه يعرف جيدًا التسجيل من مثل هذه الكرات».

وأضاف مداعبًا البلدوزر: «كويس إنها مارحتش لعمرو زكي، كان زمان الكورة في الشارع»، متابعًا: «بالطبع أمزح زكي لاعب كبير وكان سيسجل بالطبع مثلما فعل أبوتريكة».