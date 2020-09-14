شكرا لقرائتكم خبر عن ميراليم بيانيتش يكشف عن رقم قميصه الجديد مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف البوسني ميراليم بيانيتش، نجم وسط برشلونة الجديد، رقم قميصه الجديد مع الفريق الكتالوني. وقال عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «سأرتدي القميص رقم 8 خلال الموسم الإسباني الجديد». وكان الرقم 8 هو الذي يرتديه آرتور ميلو، فيما انضم «بيانيتش» إلى برشلونة هذ الصيف، قادمًا من يوفنتوس، في صفقة رحل على أثرها «ميلو» إلى البيانكونيري. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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