شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان»: حسن شحاتة «مسح بينا أوضة اللبس» بين شوطي مباراة البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد زيدان، نجم بروسيا دورتموند الألماني السابق، إنه شاهد حسن شحاتة للمرة الأولى والأخيرة في حالة عصبية شديدة غير معتادة من «المعلم» خلال شوطي مباراة مصر والبرازيل بكأس العالم للقارات.

وأضاف «زيدان»، في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»: «حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر مسح بينا أوضة اللبس بين الشوطين».

وأوضح: «دخلنا غرفة خلع الملابس ونحن سعداء بتسجيل هدفًا في مرمى البرازيل، رغم تاخرنا بثلاثية، ولكن فوجئنا برد فعل عنيف من شحاتة».

وأكمل:«شحاتة كان يرى أننا الأفضل على أرضية الميدان وأخطائنا الساذجة هي السبب في الأهداف».

وأنهى تصريحاته: «بالفعل تحمسنا كثيرًا في الشوط الثاني وشعرنا أننا البرازيل ونواجه فريق أفريقي يرتدي قميص أصفر».

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