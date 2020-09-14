شكرا لقرائتكم خبر عن منافس جديد لمحمود تريزيجيه في أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطاني، عن اتمام فريق أستون فيلا تعاقده مع بيرتراند تراوري، جناح فريق أولمبيك ليون، لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق الإنجليزي خلال الموسم الإنجليزي الجاري، الذي انطلق السبت الماضي.

ووفقًا للتقرير البريطاني، فإن أستون فيلا اتفق مع ليون على ضم تراوري مقابل 19 مليون يورو لمدة 3 سنوات، وأن اللاعب البوركينابي سيخضع للفحص الطبي في الفريق الإنجليزي، اليوم الاثنين.

وسيكون «تراوري» منافسًا جديدًا للنجم المصري محمود تريزيجيه على الجناح خلال الموسم الجديد مع الفيلانز.