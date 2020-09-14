شكرا لقرائتكم خبر عن رونالد كومان يشيد بأداء «ألينيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، بلاعبه الشاب كارليس ألينيا، بعدما ظهر بمتسوى فني طيب للغاية خلال تدريبات البرسا استعدادًا لخوض غمار الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فمن المحتمل أن يعتمد رونالد كومان تدريجيًا على لاعب الشاب في وسط الملعب بجانب سيرجيو بوسكيتس لتدعيم خط الوسط بروح شابة تستطيع تغطية الجزء الخلفي، الذي أفقد البرسا الكثير من هويته داخل المستطيل الأخضر خلال الفترات الماضية.

وعلى الرغم من أن فترة إعارته إلى ريال بيتيس الموسم الماضي لم تكن مثمرة للغاية، إلى أن مستواه في التدريبات أثار إعجاب «كومان».