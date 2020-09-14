شكرا لقرائتكم خبر عن «مورينيو» ينتقد لاعبيه عقب السقوط أمام إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، لاعبيه عقب سقوطهم خلال مباراة إيفرتون في الجولة الأولى من بريميرليج، التي انتهت بالخسارة على ستاد هوتسبير بهدف نظيف.

وفقًا لموقع «الجارديان»، قال «مورينيو» عقب المباراة: «بدأنا المباراة بشكل مميز، ولكن الضغط كان ضعيفًا على الخصم مما جعلنا نفقد أول ثلاث نقاط في مسابقة الدوري الإنجليزي».