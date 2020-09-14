«كامافينجا» يرفض الانضمام لفريق ريال مدريد: «أفضل البقاء في رين»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى النجم الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا، لاعب وسط رين الفرنسي، سعادته لاهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وقال، في تصريحاته نشرها موقع «آس» الإسبانية: «عندما يهتم بك ناد كبير مثل ريال مدريد، فهذا شيء رائع، لكنني لا أود تشتيت تركيزي بذلك، لقد اتخذت قرار البقاء في رين مع عائلتي، وأنا سعيد لهذا القرار». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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