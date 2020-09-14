شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان: أتوقع انتقال محمد صلاح إلى برشلونة الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، مكانه الطبيعي في برشلونة أو ريال مدريد، خصوصًا وأنه بات واحدًا من أفضل لاعبي العالم وإمكانياته تؤهله للعب في أكبر فرق العالم.

وقال، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير في قناة «أون تايم سبورتس»: «أنا شخصيًا أتمني وجود صلاح في برشلونة وأتوقع أن هذه الخطوة ستتحق الموسم المقبل وصلاح سينضم لنادي الاسباني».

وأكد أن «صلاح» الآن هو النجم الأوحد في ليفربول والجميع «يخدم» عليه، لكن عاجلًا ام أجلًا سيرحل وسنراه قريبًا في برشلونة.