شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان: يورجن كلوب أفضل وأطيب مدرب.. وإنسان من الطراز الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، من أفضل وأعظم المدربين الذين تعامل معهم خلال مسيرته الكروية.

واضاف، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير بقناة «أون تايم سبورتس»، أن يورجن كلوب، مدربه السابق في ماينز وبروسيا دورتموند، له فضل كبير عليه في تنمية مهاراته وإكسابه العديد من الخبرات والإمكانيات الفنية والتحرك والتكتيك داخل الملعب.

وعلي المستوى الإنساني اعتبر «زيدان» أن يورجن كلوب إنسان من الطراز الأول، وأن ما يراه العالم كله منه من روح رياضية واتزان نفسي، فهو أفضل من ذلك عشرات المرات خارج عالم كرة القدم.