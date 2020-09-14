شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان: حازم إمام مثلي الأعلى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، إن حازم إمام، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، هو مثله الأعلي في الملاعب طوال مسيرته الكروية، مؤكدًا أن حازم إمام لاعب يمتلك جميع الإمكانيات، ومثال يحتذي به من كل لاعبي الكرة في مصر وأفريقيا.
وأضاف، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير بقناة «أون تايم سبورتس»، أن الظاهرة رونالدو البرازيلي هو مثله الأعلي على المستوي العالمي.
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