«أنشيلوتي» يتغني بلاعبه خاميس رودريجيز: صفقة رابحة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق إيفرتون، بلاعبه الكولومبي خاميس رودريجيز، الوافد الجديد للفريق الإنجليزي، عقب مساهمته في فوز التوفيز، مساء أمس، على توتنهام بهدف دون رد في أولى جولات «البريمييرليج».
ووفقًا لموقع «ديلي ميل»، قال «أنشيلوتي»: «خاميس رودريجيز أفضل لاعب في اللقاء من وجهة نظري، ويعد صفقة رابحة جدًا لفريق إيفرتون».
وأضاف: «هذا اللاعب سيصنع الفارق خلال الفترة المقبلة، خاصة أن بطولة الدوري الإنجليزي تحتاج لنوعية هذا اللاعب الهام».
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