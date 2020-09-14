عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خاتم جورجينا يمنح رونالدو تفوقا جديدا على نجوم كرة القدم

الإثنين 14 سبتمبر 2020

الخليج 365

عرف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي، وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، بنجاحه الدائم في كسر الأرقام القياسية.



ونجح رونالدو مؤخراً في كسر رقم قياسي جديد يتعلق بقيمة خاتم الخطوبة الذي أهداه لخطيبته وصديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز.

وأوضحت صحيفة "الصن" البريطانية في تقرير لها أن رونالدو اشترى خاتما لجورجينا بقيمة 615 ألف جنيه إسترليني، كأغلى خاتم يقدمه لاعب كرة لخطيبته في العالم.

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الخاتم الذي اشتراه رونالدو مصنوع من الماس، مما جعل قيمته تتجاوز نصف مليون إسترليني.

وقبل رونالدو، قام نجوم كرة قدم آخرون بشراء خواتم باهظة الثمن، مثل الحارس الأول لمنتخب إنجلترا وفريق إيفرتون جوردان بيكفورد، الذي اشترى خاتماً لزوجته مورجان دافيسون بنصف مليون إسترليني.

أما أشلي كول، نجم أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين السابق، فاشترى خاتم زواج بقيمة 275 ألف إسترليني، كثالث أغلى خاتم، يليه هاري كين نجم إنجلترا وتوتنهام وهداف كأس العالم 2018 الذي اشترى خاتماً بقيمة 180 ألف إسترليني لزوجته كاتي جودلاند.

ولدى رونالدو وجورجينا طفلة تبلغ من العمر عامين هي آلانا، ويقومان بتربية 3 أطفال آخرين لرونالدو معاً وهم إيفا وماتيو وكريستيانو جونيور.

وكانت الصحافة الإسبانية نشرت مؤخراً أن رونالدو وجورجينا بصدد إعلان زواجهما الرسمي بعدما طلب النجم البرتغالي من خطيبته الزواج ووافقت على الفور.