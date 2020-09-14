شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يخضع لتحليل "رابيد تيست" استعدادا للمصرى في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى لإجراءات تحليل "رابيد تيست"، للكشف عن كورونا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة المصرى البورسعيدى المقرر لها السادسة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدورى، ويعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش على دراسة مباريات المصرى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق البورسعيدى للظفر بنقاط المباراة الثلاث.

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة الجونة التى أقيمت مساء الجمعة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز وفاز بها الفريق بأربعة أهداف مقابل هدف، افتتح ناصر منسى التسجيل للطلائع فى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع فى الشوط الأول، قبل أن يعود اللاعب ذاته لمضتعفة النتيجة فى الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، وفى الدقيقة 55 سجل أحمد حمدى هدف الجونة الوحيدة، قبل أن يعود محمد ناصف ويوقع على الهدف الثالث للطلائع، وفى الدقيقة 80 اختتم أحمد سمير رباعية الفريق.

ويعد هذا هو ثانى أكبر انتصار للطلائع خلال الموسم الحالي، إذ أنه كان قد فاز بنتيجة 4-0 أمام نادى مصر فى الجولة الـ16، ويحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

فى سياق مختلف، رفض مسئولو بتروجت كافة الأخبار التى خرجت خلال الأيام الماضية تؤكد انتقال كريم طارق لاعب وسط الفريق المعار إلى طلائع الجيش لصفوف الزمالك نهاية الموسم الحالى مؤكدين أن إدارة النادى البترولى لن تتعجل فى إنهاء الصفقة لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد مع اللاعب على أمل ظهور عرض جديد خلال الفترة المقبلة من أحد الأندية الأخرى، معترفين فى الوقت نفسه بوجود عرضين رسميين من الزمالك وبيراميدز بالإضافة لعرض من سموحة وآخر من الأهلى للتعاقد مع اللاعب، إلا أنهم لم يبتوا فى أى منها حتى الآن نظرا لانشغالهم بمباريات الفريق فى القسم الثانى ووجود وقت كافٍ لمناقشة كافة العروض، فى الوقت الذى مازال مسئولو النادى البترولى ينتظرون عرضا جديدا من أحد الأندية المحلية يزيد من الصفقة.

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ويعيش كريم طارق فترة من التألق مع طلائع الجيش بعدما نجح فى لفت الأنظار بشدة بعدما أحرز هدفين أحدهما فى سموحة فى اللحظات الأخيرة حقق بها الفريق نقطة التعادل، وهدف آخر فى الإنتاج الحربى خطف به الفريق الثلاث نقاط.

ويتبقى لكريم طارق موسم واحد فى عقده مع بتروجت، وبالتالى سيكون النادى البترولى مضطراً لبيعه فى الانتقالات الصيفية لتحقيق أى استفادة مادية، خاصة أن اللاعب رفض فى وقت سابق تمديد عقده مع بتروجت، ويجد الأهلى منافسة قوية من الزمالك وبيراميدز للحصول على خدمات كريم طارق، فى الوقت الذى حولت لجنة التخطيط الملف للسويسرى رينيه فايلر لاتخاذ القرار الفنى الأخير قبل التفاوض مع بتروجت بشكل رسمى لضمه.