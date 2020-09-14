شكرا لقرائتكم أسوان يواجه طنطا اليوم في مباراة الـ6 نقاط بصراع الهبوط بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى أسوان فى تمام السادسة مساء اليوم الاثنين، مع نظيره طنطا على ستاد كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة مثيرة للفريقين ضمن صراعهم للنجاة من دوامة الهبوط، يدخلها تماسيح النيل بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر أبناء السيد البدوى من مصر المقاصة بهدفين دون رد فى نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً فيما يقبع طنطا فى المركز الأخير 17 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 11 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً.

ويسعى أحمد كشرى المدير الفنى لأسوان لمواصلة الانتفاضة التى بدأها مع زهرة الجنوب منذ توليه المسئولية لضمان البقاء بين الكبار وتوديع مراكز الهبوط،ففى آخر 5 مباريات لم يخسر أسوان سوى مباراة واحدة وتعادل فى 3 وفاز فى لقاء وحيد، أحمد كشرى منذ توليه المسؤولية خلفا لمجدى عبد العاطى عقب استئناف النشاط قاد زهرة الجنوب لحصد 10 نقاط خلال 9 مباريات أبعدت الفريق قليلا عن صراع القاع.

Advertisements

فى المقابل يتمسك أيمن المزين المدير الفنى لطنطا بأمال النجاة من الهبوط مشدداً على لاعبيه ضرورة التمسك بالأمل الأخير وخطف النقاط الثلاث من أنياب تماسيح النيل.

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام طنطا مكون من :" مسعد عوض، محمود نعيم، محمد جابر ميدو، إبراهيم القاضي، طارق أبوالعز، محمد إسماعيل، هيثم الفيل، أحمد عامر، إبراهيم جلال، محمد المرسي، كريم الطيب".

ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام أسوان مكون من : "على فرج، إيهاب سمير، محمود مسعود، سليمان عبدربه، أحمد سالم صافى، حسام غالي، محمود كابونجا، أحمد الشناوي.، أحمد سعيد أوكا، إسلام فؤاد، محمد ماجد أونش".