شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. أسوان يستدرج طنطا فى كلية الشرطة تحت شعار "الفائز مولود والخاسر مفقود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج أسوان نظيره طنطا في تمام السادسة مساء اليوم الاثنين على ستاد كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين ضمن صراعهم للنجاة من دوامة الهبوط ، يدخلها تماسيح النيل بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر أبناء السيد البدوى من مصر المقاصة بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً فيما يقبع طنطا في المركز الأخير 17 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 11 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً.

ويسعى أحمد كشرى المدير الفني لأسوان لمواصلة الانتفاضة التي بدأها مع زهرة الجنوب منذ توليه المسئولية لضمان البقاء بين الكبار وتوديع مراكز الهبوط ،ففي آخر 5 مباريات لم يخسر أسوان سوى مباراة واحدة وتعادل في 3 وفاز في لقاء وحيد ، أحمد كشري منذ توليه المسؤولية خلفا لمجدي عبد العاطي عقب استئناف النشاط قاد زهرة الجنوب لحصد 10 نقاط خلال 9 مباريات أبعدت الفريق قليلا عن صراع القاع.

في المقابل يتمسك أيمن المزين المدير الفني لطنطا بأمال النجاة من الهبوط مشدداً على لاعبيه ضرورة التمسك بالأمل الأخير وخطف النقاط الثلاث من أنياب تماسيح النيل.

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ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام طنطا مكون من :" مسعد عوض ، محمود نعيم، محمد جابر ميدو، إبراهيم القاضي، طارق أبوالعز ، محمد إسماعيل، هيثم الفيل، أحمد عامر، إبراهيم جلال، محمد المرسي، كريم الطيب".

ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام أسوان مكون من : "علي فرج ، إيهاب سمير، محمود مسعود، سليمان عبدربه، أحمد سالم صافي ، حسام غالي، محمود كابونجا، أحمد الشناوي. ، أحمد سعيد أوكا، إسلام فؤاد، محمد ماجد أونش".