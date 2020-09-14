شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يغلق صفحة الزمالك ومختار يمنح اللاعبين راحة انتظاراً لجدول الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، صفحة مباراة الزمالك التى أقيمت مساء الاحد على ستاد القاهرة الدولى بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز التى أنتهت بخسارة الفريق بهدف دون رد، حيث قرر مختار مختار منح لاعبيه راحة من التدريبات لالتقاط الانفاس لاسيما فى ظل غموض موقف المباراة المقبلة للفريق انتظاراً لإعلان لجنة المسابقات بإتحاد الكرة لمواعيد المباريات المتبقية من جدول الدوري.

ورفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى بعد مواجهة بيراميدز، واستقرت إدارة النادى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.

على الجانب الأخر ، أكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن ناديه يعتزم إعادة الثنائى محمد عبد المجيد ومصطفى البدرى لاعبي الفريق المعارين لأسوان ولن يفكر فى تمديد إعارتهما لزهرة الجنوب سوى فى حالة وجود صفقات تبادلية بين الفريقين، وقال خالد مهدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "فكرنا فى إعارة مصطفى البدرى ومحمد عبد المجيد لأسوان لمنحهم فرصة المشاركة واكتساب الخبرات فى ظل امتلاكنا لثلاثة مهاجمين ولن نفكر فى تمديد اعارتهم إلا فى حالة بقاء أسوان بالدوري ووجود رغبة لدينا لعقد صفقات تبادلية مع زهرة الجنوب فى الميركاتو الصيفى المقبل بخلاف ذلك سيعود اللاعبان للإنتاج فى نهاية الموسم".

Advertisements

ومنذ عودة مسابقة الدوري من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا حيث خاض الفريق 8 مباريات قبل مواجهة الزمالك خسر 5 لقاءات وفاز في مباراتين وتعادل في لقاء وحيد ،حيث تعادل مع الاهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من انبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد وأخيراً خسر من أسوان بهدفين دون رد.

ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم بعد تسجيله 5 أهداف.