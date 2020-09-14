ملف الأحد..الزمالك يعبر الإنتاج بشق الأنفس.. وصالح جمعة يوضح حقيقة فسخ تعاقده مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الأحد 13 سبتمبر 2020.
صالح جمعة يوضح حقيقة فسخ تعاقده مع الأهلي.. والتفاوض مع الزمالك
مصدر باتحاد الكرة يوضح لمصراوي سبب تأخر إعلان باقي جدول الدوري
اتحاد الكرة يُعلن حكام مباراة الاتحاد والأهلي بالدوري
المقاولون: عماد النحاس سيرحل في حال تلقيه عرضًا من الأهلي
وكيله يحسم الجدل.. هل ينتقل أيوب الكعبي للأهلي أو الزمالك؟
بالفيديو والصور.. قمة فرنسا تنتهي بـ"خناقة" و5 بطاقات حمراء في دقيقة واحدة
أمير مرتضى يهاجم اتحاد الكرة بسبب التأخير في الإعلان عن جدول الدوري
الزمالك يفقد خدمات أوناجم في مباراة أسوان المقبلة بالدوري
الزمالك يعبر الإنتاج الحربي بشق الأنفس ويبتعد بوصافة الدوري
ليستر يكتسح ويست بروميتش في غياب حجازي
الرئيس الفخري لبايرن يفتح النار على وكيل ألابا
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