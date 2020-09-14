شاهد.. محمد أوناجم ينتقد تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

انتقد المغربي محمد أوناجم لاعب نادي الزمالك، تقنية الفيديو في مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الدوري الممتاز. وكان أمين عمر حكم مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، أشهر البطاقة الصفراء في وجه محمد أوناجم بداعي إضاعة الوقت، بعد تعرضه للإصابة في المباراة. أشهر البطاقة الصفراء في وجه محمد أوناجم بداعي إضاعة الوقت، بعد تعرضه للإصابة في المباراة. ونشر أوناجم صورة عبر موقع انستجرام، تظهر تدخل عنيف من مدافع الإنتاج الحربي، في اللعبة التي تلقى على إثرها البطاقة الصفراء، حيث علق اللاعب المغربي قائلا، " ناس لي شغالين في الفار، كيف كانت نهاية الفيلم لي كنتو تتفرجو عليه". انستجرام، تظهر تدخل عنيف من مدافع الإنتاج الحربي، في اللعبة التي تلقى على إثرها البطاقة الصفراء، حيث علق اللاعب المغربي قائلا، " ناس لي شغالين في الفار، كيف كانت نهاية الفيلم لي كنتو تتفرجو عليه".

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