صالح جمعة : وقعت للأهلي على بياض وعقدي ممتد لموسمين

كشف صالح جمعة لاعب النادي الأهلي انه يتدرب بقوة من أجل الوصول للوزن المثالي كما طلب منه المدير الفني للفريق رينية فايلر.
و اضاف اللاعب ان فايلر مدرب محترف و احترمه كثيرا و صر ح صالح جمعة معرالاعلامي احمد شوبير عبر قناة اون تايم اسبورتس ان تعاقده مع الأهلي ممتد عامين ولدي رغبة في العودة للعب مرة اخري.
و اضاف اللاعب انه قام بالتوقيععلي بياض للنادي الأهلي قبل خروجه لدوري السعودي علي سبيل الإعارة و قال اللاعب ان الأزمة الأخيرة كشفت عن قيمة ومعدن الأهلي. و شدد صالح جمعة ان لا صحة لما ورد بخصوص رغبتي في فسخ التعاقد مع الأهلي و انه فؤجي اليوم بخبر بأنه قام بتقديم بلاغ ضد النادي الأهلي و هو امر غير صحيح تماماً.
و اكد اللاعب انه لم يوقع أو يتفاوض مع الزمالك لأني أحترم الأهلي جدا و مع كل ما اراه من النادي الأهلي لا يصح من الاساس التفكير من الخروج من القلعة الحمراء . و وجهه صالح جمعة الشكر لجماهير الأهلي علي مساندته بقوة.
و قال انه يتمني العوده من أجل إسعادهم و اضاف انه يتمرن بجد حتي يصل الي المستوي البدني المطلوب كما طلب منه رينية فايلر للرغبته في المشاركة مع الفريق في بطولة افريقيا.
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