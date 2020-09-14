صالح جمعة : وقعت للأهلي على بياض وعقدي ممتد لموسمين

كشف صالح جمعة لاعب النادي الأهلي انه يتدرب بقوة من أجل الوصول للوزن المثالي كما طلب منه المدير الفني للفريق رينية فايلر.

و اضاف اللاعب ان فايلر مدرب محترف و احترمه كثيرا و صر ح صالح جمعة معرالاعلامي احمد شوبير عبر قناة اون تايم اسبورتس ان تعاقده مع الأهلي ممتد عامين ولدي رغبة في العودة للعب مرة اخري.

و اضاف اللاعب انه قام بالتوقيع

علي بياض للنادي الأهلي قبل خروجه لدوري السعودي علي سبيل الإعارة و قال اللاعب ان الأزمة الأخيرة كشفت عن قيمة ومعدن الأهلي. و شدد صالح جمعة ان لا صحة لما ورد بخصوص رغبتي في فسخ التعاقد مع الأهلي و انه فؤجي اليوم بخبر بأنه قام بتقديم بلاغ ضد النادي الأهلي و هو امر غير صحيح تماماً.

و اكد اللاعب انه لم يوقع أو يتفاوض مع الزمالك لأني أحترم الأهلي جدا و مع كل ما اراه من النادي الأهلي لا يصح من الاساس التفكير من الخروج من القلعة الحمراء . و وجهه صالح جمعة الشكر لجماهير الأهلي علي مساندته بقوة.

و قال انه يتمني العوده من أجل إسعادهم و اضاف انه يتمرن بجد حتي يصل الي المستوي البدني المطلوب كما طلب منه رينية فايلر للرغبته في المشاركة مع الفريق في بطولة افريقيا.