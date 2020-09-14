خالد مهدي: لقب الدوري محسوم للاهلي

قال خالد مهدي مدير الكره بفريق الانتاج الحربي ان لقب الدوري محسوم للنادي الأهلي وهدفنا هو حصد اكثر عدد من النقاط لاحتلال مركز متقدم في بطولة الدوري.

واضاف مهدي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان إضاعة الفرص السهله امام قطبي الكره المصريه امر صعب خاصه وان فرصه باسم مرسي

كانت سهله جدا .

وتابع راضي عن التحكيم في تلك المباراة ، ونفكر في موقفنا فقط ببطولة الدوري ، ونستعد للمباريات القادمة لحصد الكثير من النقاط لتحسين مركزنا في الدوري.

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كما اكد رضا عبد العال نجم الكره المصريه ان لقب الدوري هذا الموسم محسوم للنادي الأهلي

منذ فترة كبيرة ؛ ولا يوجد اي متغيرات في هذا الامر لانه فارق عن اقرب منافسيه بفرق كبير.

واضاف عبد العال في تصريحات خاصه لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ؛ ان الاهلي لديه الامكانيه الفنيه العاليه لحسم اللقب هذا الموسم ولا يوجد منافسه على اللقب حتى نهاية هذا الموسم.

وتابع ؛ ان الاهلي يخوض المباريات المتبقية من الدوري لتحسين الآداء ؛ والاستعداد لمواجهة الوداد في بطولة دوري ابطال افريقيا.