رياضة | تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بإثارة كبيرة حيث حقق حامل اللقب ليفربول فوزا صعبا على ليدز يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وحقق نادي آرسنال فوزا كبيرا خارج ارضه على حساب نظيره نادي فولهام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ بينما سقط توتنهام هوتسبير أمام إيفرتون بنتيجة هدف مقابل لاشئ.

وتصدر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح قائمة هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد أن سجل هاتريك فى شباك ليدز يونايتد بينما يحتل مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي المركز الثاني برصيد هدفين.

بينما يمتلك كل من مهاجم إيفرتون لوين ومهاجمي أرسنال اوبامبيج ولاكازيت هدف وحيد.