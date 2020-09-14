رياضة | صديق صالح جمعة يفجر مفاجأة بشأن فسخ التعاقد مع الأهلي والانتقال للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر صديق صالح جمعة يفجر مفاجأة بشأن فسخ التعاقد مع الأهلي والانتقال للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد صبحي، لاعب إنبي السابق، وصديق صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمرء، إن اللاعب حرر محضرًا ضد النادي الأهلي بسبب عدم مشاركته.

وأكد محمد صبحي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "صالح جمعة حرر محضر ضد النادي الأهلي في قسم العجوزة لإصبات حالة بعدم مشاركته مع النادي الأهلي وذلك لفسخ عقده مع القلعة الحمراء".

وتابع: "صالح جمعة يعتمد على بند نسبة المشاركة من أجل فسخ عقده مع الأهلي وهو ما سينجح فيه اللاعب".

وأتم: "صالح عقد جلسة مع مسئولي الزمالك منذ أسبوعين أو 3 أسابيع ووقع لنادي الزمالك".