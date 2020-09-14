رياضة | هل وقع صالح جمعة للزمالك؟.. صديقه يُجيب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل وقع صالح جمعة للزمالك؟.. صديقه يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد صبحي، لاعب إنبي السابق، وصديق صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمرء، إنه تواصل مع لاعب الأهلي بعد أزمته الأخيرة.

وأكد محمد صبحي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تحدثت مع صالح ظهر اليوم للاطمئنان عليه وهو قالي أنه ملتزم ولكنه مستاء بسبب عدم لعبه في الأهلي".

وتابع: "صالح جمعة صديقي عندما كنا في إنبي بالناشئين، وقالي أنه وقع لنادي الزمالك منذ أسبوعين أو 3 أسابيع".