شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي لاتحاد الكرة: "لو مفيهاش رخامة ممكن أعرف مباراة الزمالك الجاية امتى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، من عدم معرفة فريقه لموعد ومكان مباراته المقبلة في بطولة الدوري الممتاز .

وطالب أمير اتحاد الكرة المصري بضرورة اخطار الزمالك بمباراته المقبلة في بطولة الدوري، وناشد مسؤولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بالرد على استفساره .

وغرد المشرف على الكرة على موقع التواصل الإجتماعي توتير قائلا:«السادة أعضاء اللجنة الخماسية آسف يعني لو مفيهاش تطفل أو رخامة مني.. ممكن اعرف المباراة الجاية امتى وفين ومع مين علشان بس نعمل حسابنا!! فعلاً الفضول هيموتني أعرف».

امير مرتضي