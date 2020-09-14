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شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي لاتحاد الكرة: "لو مفيهاش رخامة ممكن أعرف مباراة الزمالك الجاية امتى» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، من عدم معرفة فريقه لموعد ومكان مباراته المقبلة في بطولة الدوري الممتاز .
وطالب أمير اتحاد الكرة المصري بضرورة اخطار الزمالك بمباراته المقبلة في بطولة الدوري، وناشد مسؤولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بالرد على استفساره .
وغرد المشرف على الكرة على موقع التواصل الإجتماعي توتير قائلا:«السادة أعضاء اللجنة الخماسية آسف يعني لو مفيهاش تطفل أو رخامة مني.. ممكن اعرف المباراة الجاية امتى وفين ومع مين علشان بس نعمل حسابنا!! فعلاً الفضول هيموتني أعرف».
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