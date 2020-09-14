شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرده.. رسالة نيمار لمدافع مارسيليا: كنت أريد توجيه لكمة قوية لك يا أحمق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صب النجم البرازيلي نيمار داسليفا غضبه على ألفارو جونزاليس، مدافع مارسيليا، الذي تسبب في طرده خلال لقاء الفريقين، مساء الأحد، خلال الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

ووجه جناح الفريق الباريسي، رسالة لمدافع مارسيليا، عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلًا: «كنت أريد أن أوجه لك لكمة قوية يا أحمق».

وكان النجم البرازيلي قد نال بطاقة حمراء مباشرة بعد استعانة الحكم بتقنية الفيديو، التي أثبتت اعتداء نيمار على ألفارو جونزاليس مدافع مارسيليا.