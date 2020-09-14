شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبداللطيف: الأهلي فاوضني مرتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، عن مفاوضات من قبل إدارة النادي الأهلي لضمه خلال مرتين بمشواره الكروي.

وقال عبداللطيف، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «الأهلي فاوضني مرتين من خلال عضو مجلس الإدارة محمد عبدالوهاب منهما مرة وأنا في صفوف الزمالك، وفضلت النادي الأبيض، رغم أن المقابل المالي في الأحمر كان أكبر».

وعن سبب رحيله من نادي الزمالك وهو لاعبًا أوضح: «أشخاص دفعوني للرحيل عن النادي ورغبت في عدم مواجهتهم بمغادرة جدرانه».

وأوضح: «هم أشخاص في مجلس الإدارة وقتها وبعض المدربينن ولا أتحدث معهم حتى الوقت الحالي».