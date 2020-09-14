شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد اللطيف: بعض زملائي في الزمالك «لم يصونوا العيش والملح» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح وليد صلاح عبداللطيف، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، النار على بعض لاعبي الزمالك من أبناء جيله، والذين لعب بجوارهم مع الزمالك ومنتخبات مصر الوطنية
وقال «عبداللطيف»، في تصريحات مع الإعلامي إبراهيم فايق: «للأسف بعض زملائي في الزمالك لم يصونوا العيش والملح معي ودائمين الإساءة لشخصي في الإعلام رغم أنهم يعرفوني جيدًا».
وأكد أن سبب رحيله من الزمالك هو رفضه الاجتماع مع بعض اللاعبين في فريق واحد وبعض المسؤولين في النادي، فقرر الرحيل رغم أنه كان قادرًا على الاستمرار مع الأبيض لأكثر من 3 مواسم أخرى.
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