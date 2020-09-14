شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبداللطيف: طارق حامد أفضل مثال لـ«ابن النادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يري وليد صلاح عبداللطيف، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن البعض من الجماهير لا يعرفون المعني الحقيقي لمقولة «ابن النادي»

وقال، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج «جمهور التالتة»، إن «ابن النادي يقاس بمدى عطاء وبطولات وألقاب وإنجازات اللاعب التي يحققها لناديه، هذا هو المعيار فيما يطلق عليهم أبناء النادي».

واستشهد على حديثه بطارق حامد، لاعب الزمالك الحالي، موضحًا: «هو أفضل مثال يمكن أن نطلق عليه مقولة ابن النادي رغم أنه ليس ابن النادي، لكن عطاء ومجهود وإنجازات طارق حامد تجعله من أفضل أبناء نادي الزمالك، لذلك فليس كل من يلعب سنتين تلاتة في الزمالك يطلق على نفسه ابن النادي»