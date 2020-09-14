شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر صرف النظر عن التعاقد مع «مرعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، صرف النظر عن إتمام التعاقد مع عاصم أحمد مرعي، لاعب كرة السلة المصري المحترف في الدوري الالماني، نظرًا لمغالاة اللاعب في المقابل المالي الذي سوف يتقاضاه، وذلك حفاظًا على استقرار الفريق وتماشيًا مع السياسة التي يتبعها النادي.

ووفقًا للمركز الإعلامي الرسمي للنادي، فلإن مجلس الإدارة اتخذ هذا القرار بشكل رسمي.