صديقه: صالح جمعة حرر محضر في قسم العجوزة لفسخ عقده مع الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن صديقه: صالح جمعة حرر محضر في قسم العجوزة لفسخ عقده مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صبحي، لاعب إنبي السابق، وصديق صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمرء، إن اللاعب حرر محضرًا ضد النادي الأهلي بسبب عدم مشاركته.
وأكد محمد صبحي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «صالح جمعة حرر محضر ضد النادي الأهلي في قسم العجوزة لإصبات حالة بعدم مشاركته مع النادي الأهلي وذلك لفسخ عقده مع القلعة الحمراء».
وتابع: «صالح جمعة يعتمد على بند نسبة المشاركة من أجل فسخ عقده مع الأهلي وهو ما سينجح فيه اللاعب».
وأتم: «صالح عقد جلسة مع مسئولي الزمالك منذ أسبوعين أو 3 أسابيع ووقع لنادي الزمالك».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,009
-
تعافي
84,161
-
وفيات
5,648
كانت هذه تفاصيل خبر صديقه: صالح جمعة حرر محضر في قسم العجوزة لفسخ عقده مع الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.