شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق: تلقيت عرضًا من مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وليد صلاح عبداللطيف، لاعب الزمالك السابق، أنه سبق وتلقي عرضًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في وقت من الأوقات خلال فترة بدايته وتألقه مع نادي المنصورة ومنتخبات الناشئين والشباب.
وقال «عبداللطيف»، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامجه «جمهور التالته»، إنه تلقي العرض من مانشستر يونايتد للانضمام واللعب ضمن فريق الناشئين بالنادي الأنجليزي.
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