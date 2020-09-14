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صديق صالح جمعة يؤكد توقيعه للزمالك.. واللاعب ينفي

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صبحي، لاعب إنبي السابق، وصديق صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمرء، إنه تواصل مع لاعب الأهلي بعد أزمته الأخيرة.

وأكد محمد صبحي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «تحدثت مع صالح ظهر اليوم للاطمئنان عليه وهو قالي أنه ملتزم ولكنه مستاء بسبب عدم لعبه في الأهلي».

وتابع: «صالح جمعة صديقي عندما كنا في إنبي بالناشئين، وقالي أنه وقع لنادي الزمالك منذ أسبوعين أو 3 أسابيع».

ومن جانبه، نفي «جمعة» كل ما قاله «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة «أون تايم سبورتس»، إذ أكد احترامه للأهلي وجماهيره.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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