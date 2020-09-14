محمد فؤاد: الأهلي اتفق مع النجوم على ضم شقيقي «كريم»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد: الأهلي اتفق مع النجوم على ضم شقيقي «كريم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فؤاد، لاعب العين السعودي، إنه سعيد بصعود فريقه إلى الدوري الممتاز السعودي الممتاز، مؤكدًا أنه مستمر مع فريقه ولن يرحل.
وأوضح محمد فؤاد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الدوري السعودي صعب للغاية وسجلت 6 أهداف وصنعت 4 آخرين».
وأكد محمد فؤاد شقيق كريم فؤاد، لاعب نجوم المستقبل المعار في صفوف إنبي، إن الأخير لم يتوصل إلى اتفاق مع مسؤولي الأهلي.
وتابع: «الأهلي يتواصل مع إنبي والنجوم من أجل إنهاء الصفقة رسميًا، والقلعة الحمراء متمسكة بالحصول على توقيع شقيقي كريم».
وأتم: «الأهلي تواصل مع النجوم وهم مرحبون بالعرض، ويتبقى فقط تواصل الأهلي مع إنبي من أجل الوصول إلى اتفاق لقطع إعارة اللاعب».
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