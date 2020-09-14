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محمد فؤاد: الأهلي اتفق مع النجوم على ضم شقيقي «كريم»

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فؤاد، لاعب العين السعودي، إنه سعيد بصعود فريقه إلى الدوري الممتاز السعودي الممتاز، مؤكدًا أنه مستمر مع فريقه ولن يرحل.

وأوضح محمد فؤاد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الدوري السعودي صعب للغاية وسجلت 6 أهداف وصنعت 4 آخرين».

وأكد محمد فؤاد شقيق كريم فؤاد، لاعب نجوم المستقبل المعار في صفوف إنبي، إن الأخير لم يتوصل إلى اتفاق مع مسؤولي الأهلي.

وتابع: «الأهلي يتواصل مع إنبي والنجوم من أجل إنهاء الصفقة رسميًا، والقلعة الحمراء متمسكة بالحصول على توقيع شقيقي كريم».

وأتم: «الأهلي تواصل مع النجوم وهم مرحبون بالعرض، ويتبقى فقط تواصل الأهلي مع إنبي من أجل الوصول إلى اتفاق لقطع إعارة اللاعب».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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