شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: الإنتاج الحربي يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان أن فريق الإنتاج الحربي كان يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك في لقاء الفريقين، مساء الأحد.
وفاز الزمالك بهدف نظيف على الإنتاج الحربي بمنافسات الجولة 27 للدوري الممتاز.
وأضاف «عثمان»، في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»: «الإنتاج الحربي له ركلة جزاء لم تحتسب أمام الزمالك».
وأوضح: «أعاتب حكم الفيديو، هناك إعاقة واضحة من مدافع الزمالك لمهاجم الإنتاج أثناء كرة عرضية وحكم الساحة كان تركيزه على الكرة فقط».
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