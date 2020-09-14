شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير» يستشهد بمقولة لـ«الإمام علي» للدفاع عن صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع الإعلامي أحمد شوبير عن صالح جمعة لاعب النادي الأهلي وطالب الجميع بعدم الحكم على اللاعب قبل ان يستمعوا لوجه نظره في كل ما يثار حوله.
واستشهد «شوبير» بواقعة وكلمة للإمام على للتعليق على ما يحدث مع لاعب النادي الأهلي، قائلًا، في تصريحات عبر برنامجه على قناة «أون تايم سبورتس»، إن الإمام على قال فيما معناه «إذا جاء إليك شخص واشتكي أن شخصًا آخر فقع له إحدي عيناه فلا تحكم له بشيء حتى يأتي الشخص الأخر المتهم، فلربما كانت فقعت عيناه الاثنين».
وعلق «شوبير»: «أنا شخصيًا دي طريقتي في الحكم على أي شخص أو أي واقعة، لذلك على الجميع ان يستمعوا لصالح جمعة أولًا ويعطوه حق الرد كاملًا، ومن ثم يحكموا عليه كيفما شاءوا».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,009
-
تعافي
84,161
-
وفيات
5,648
كانت هذه تفاصيل خبر «شوبير» يستشهد بمقولة لـ«الإمام علي» للدفاع عن صالح جمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.