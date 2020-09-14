شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: زوجتي هي من كانت معي.. ودفعت 200 ألف جنيه تعويض لصاحب السيارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد صالح جمعة أن من كانت معه في سيارته خلال الأزمة الأخيرة هي زوجته وليست طليقته كما يتردد وأن كل الاتهامات التي نالته غير صحيحة.
وقال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير بقناة «أون تايم سبورتس»: «قمت بتعويض صاحب السيارة بـ200 ألف جنيه.
وأضاف: «اصطدمت بسيارة واحدة وليس سياراتين»، مفسرًا قيادته لسيارة شقيقة بأنه «أمر عادي»، موضحًا أن إيقاف العمل بالمرور سبب تأجيل استخراج الرخصة، حسب قوله.
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