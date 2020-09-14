شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يروي تفاصيل أزمته الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد صالح جمعة، لاعب الأهلي، خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة «أون تايم سبورت» أنه يتوجه بالشكر لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وهيئة الدفاع يالكامل، بعد مساندته في أزمته.

وروي صالح ما حدث له في يوم الأزمة، وقال إنه تعرض لحادث سيارة عادي جدًا، «ولكن فوجئت بقائد السبارة الأخرى يختلف تمامًا عندما اكتشف هويتي، لمحاولة ابتزازي، وهو ما رفضته وأنا من طلبت الذهاب لقسم الشرطة».

وأضاف: «في القسم كانت قضية أخرى لي، وهي واقعة قديمة عندما طالب الشخص الآخر 2 مليون جنيه مقابل التنازل».

وتابع: «وبعد الانتهاء من المشكلتين في القسم وبعد الإشاعات التي ترددت أنا من طالبت إجراء تحليل للرد على كل الاتهامات التي تقول إنني لست في وعيي».