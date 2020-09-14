شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الدنمارك: حظوظنا جيدة في بطولة مصر 2021 وهدفنا الدفاع عن اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نيكولاي ياكوبسن، المدير الفني لمنتخب الدنمارك، إن حظوظ منتخبه جيدة بعد قرعة النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021.

ويقع منتخب الدنمارك في المجموعة الخامسة بجوار الأرجنتين والبحرين والكونغو الديمقراطية.

وقال «جاكوبسن»، في تصريحات للموقع الرسمي لـ «مصر 2021»: «سعيد جدا بالقرعة وفرصنا في الوصول للدور الرئيسي جيدة.. لدينا احترام كبير للفرق في مجموعتنا وفي الجزء الخاص بنا سنبذل قصارى جهدنا في البطولة من أجل الدفاع عن اللقب».

وأتم تصريحاته «نتطلع للعب في مصر والدفاع عن اللقب».

وحقق منتخب الدنمارك اللقب مرة واحدة وكانت في النسخة الماضية.

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