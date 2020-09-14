شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الأهلي .. إبراهيم نور الدين حكما لمواجهة حسم الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، مباراة الاهلى والاتحاد التى ستقام فى الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز، إلى الحكم الدولى إبراهيم نور الدين. وجاءت حكام مباريات الاثنين على النحو التالي:- حرس الحدود والمصري محمد الحنفى "حكم ساحة" أحمد حسام "مساعد أول" سيد حسن "مساعد ثان" محمد طعيمة"حكم رابع" محمود دسوقى "حكم فيديو" عاطف حسين"مساعد حكم فيديو" أسوان وطنطا

محمد عادل"حكم ساحة" وائل شعبان"مساعد أول" Advertisements مصطفى عطية"مساعد ثان" أسامة إسماعيل"حكم رابع" وائل فرحان"حكم فيديو" محمود وفا"مساعد حكم فيديو" الاتحاد والأهلي

إبراهيم نورالدين"حكم ساحة" تحسين أبو السادات"مساعد أول" شهاب راشد"مساعد ثان" محمد العدوي"حكم رابع" محمد سلامة"حكم فيديو" مبروك نبيل"مساعد حكم فيديو".

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