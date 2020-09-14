شكرا لقرائتكم محمد زيدان يروي قصة خروجه من بورسعيد بالتفاصيل.. واللقاء الأول مع كلوزه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى محمد زيدان مهاجم بوروسيا دورتموند ومنتخب مصر التاريخي تفاصيل رحلته من مصر لعالم الاحتراف مؤكداً أنه تلقى الخبر في البداية وكان يلعب في الشارع مع أصحابه من الجيران في بورسعيد بعدما استغنى قطاع الناشئين في النادي المصري عنه.

وقال محمد زيدان خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس إنه تلقى صدمة باستبعاده من فريق الناشئين عندما كان في سن 15 سنة وكان والديه يعملان في تجارة واستيراد قطع غيار السيارات من أوروبا والعديد من البلدان وأبلغوه أنهم مع سن 17 عاما تقريباً سيمنحاه فرصة السفر وعرض نفسه على فريق أوروبي هناك.

وأضاف أن الحظ فرض عليه ليكون السفر في البداية الى الدنمارك وكان من الممكن أن يكون لدولة أخرى مثل هولندا أو ألمانيا وخلافه وكان وقتها الاتفاق مع عدد من أصدقاء والدي أن يتم عرضي على نادي كوبنهاجن لمعرفتهم مدرب هناك الا أن الأمر لم يتحقق وظللت أسبوعين أو ثلاثة هناك بدون نادي حتى أنني نزلت الى أحد شوارع العاصمة كوبنهاجن ووجدت نادي يعرف باسم B93 ودخلته وتحدثت بصعوبة مع المدرب هناك وطلب مني المجيء في الخامسة مساءاً وبالفعل قمت بالوصول الى هناك وأبهرت الجميع حتى أن والدتي عادت الى القاهرة ولم يتم التعاقد معي لمدة 3 أشهر بالكامل حتى رحلت ولعبت أكثر من مرة مع الجاليات الأقلية في الدنمارك هناك عن طريق صديق مصري حتى اصطحبوني لنادي ا بي كوبنهاجن.

في هذا التوقيت عملت في مطعم دنماركي للبيتزا حتى أقوم بالصرف على نفسي حتى أنني كنت أعمل قبل التدريب وبعده واذهب في موعده وتعاقدوا معي لمدة موسم وبعد 4 أشهر تعاقدت مع النادي لمدة 5 مواسم بعدها انتقلت الى بريمن الألماني.

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وواصل قبل الوصول الى ألمانيا حكم عليا بالحبس 6 أشهر بسبب التجاوز بسرعة العربية وذهبت الي الفريق الألماني في اليوم التالي للمعسكر في أنطاليا التركية ووقتها المدرب استقبلني بشكل جيد للغاية.

وحكى زيدان أن ميروسلاف كلوزه هداف ألمانيا في كأس العالم هو أول لاعب هناك جلس معه في غرفة واحدة بنادي بريمن الألماني وهو أمر بالطبع جعله سعيداً للغاية.