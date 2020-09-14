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جدة - عمرو شويل ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي



ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي حيث حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، أحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة 63 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 55 في المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.

وفى المقابل، الإنتاج الحربي يتجمد رصيده عند 30 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي



وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، علي استاد القاهرة.

جاءت احداث الشوط الأول هادئة ومستوى متواضع من الفريقين، ولم تكن هناك أي خطورة تذكر علي مرمى جنش وعامر عامر الا بعض الكرات العشوائية.

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بدأ اللقاء بحماس من لاعبي الانتاج الحربي، الا ان لاعبي الزمالك سيطروا علي وسط الملعب سريعا وبدأت تظهر خطورة هجومية علي مرمي الانتاج، وكاد محمود جنش حارس مرمى الزمالك ان يتسبب في دخول مرماه هدفا بعدما تأخر في تسديد الكرة العائدة من اسلام جابر، لتصل الي محمد فييرا ولكنه يسددها اعلي المرمي الخالي، لتستمر النتيجة التعادل السلبي بعد مرور 15 دقيقة.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي



هدأ أداء الفريقين وانحصر اللعب في وسط الملعب دون أي هجمات خطرة على مرمى الفريقين، ليستمر التعادل السلبي اداءا ونتيجة، ويستمر الهدوء حتي نهاية الشوط الأول الذي ينتهي بالتعادل السلبي.

بدأ الزمالك الشوط الثاني بضغط هجومى املا في احراز هدف وهو ما تحقق من خلال رأسية مصطفى محمد التي وضعها علي يمين عامر عامر حارس مرمى الإنتاج معلنا تقدم الزمالك بهدف نظيف في الدقيقة 63 من عمر المباراة، وحاول لاعبو الإنتاج احراز هدف التعادل من خلال الاعتماد علي الهجمات المرتدة وسرعة محمد فييرا، الا ان دفاع الزمالك كان لهجمات العجلات الحربية بالمرصاد.

نجح الزمالك في الحفاظ علي تقدمه علي فريق الإنتاج الحربي بهدف نظيف بعد مرور 75 دقيقة ، من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، حيث تقدم للزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 63 من عمر المباراة، من الهجمة الوحيدة الخطيرة في المباراة.