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جدة - عمرو شويل التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الاتحاد السكندري في موقعة حسم الدوري المصري

ويستعد الأهلي لمواجهة جديدة في الدوري المصري الممتاز حيث يواجه الاتحاد ضمن الجولة الـ27 من البطولة. الشياطين الحمر يخوضوا اللقاء بعد فوز عريض على الإسماعيلي بثلاثية ويتبقي للقلعة الحمراء ثلاث نقاط فقط على حسم اللقب. يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة وبفارق 19 نقطة كاملة عن الغريم التقليدي نادي الزمالك. التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الاتحاد السكندري في موقعة حسم الدوري المصري

في الوقت نفسه فإن الاتحاد صاحب المركز الخامس يدخل المباراة بعد هزيمة من مصر المقاصة ثم تعادل مع نادي مصر، سيد البلد بقيادة المدير الفني صاحب الخبرات الكبيرة الكابتن طلعت يوسف، يسعى لدخول المربع الذهبي، ودائمًا ما يقدم آداء أكثر من رائع خاصة أمام الأندية الكبيرة. Advertisements التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الاتحاد السكندري في موقعة حسم الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول. خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي قفشة - أحمد الشيخ. خط الهجوم: جونيور أجايي - أليو بادجي.

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