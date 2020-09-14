شكرا لقرائتكم موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة



ويستعد الأهلي لمواجهة جديدة في الدوري المصري الممتاز حيث يواجه الاتحاد ضمن الجولة الـ27 من البطولة.

الشياطين الحمر يخوضوا اللقاء بعد فوز عريض على الإسماعيلي بثلاثية ويتبقي للقلعة الحمراء ثلاث نقاط فقط على حسم اللقب.

يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة وبفارق 19 نقطة كاملة عن الغريم التقليدي نادي الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة



في الوقت نفسه فإن الاتحاد صاحب المركز الخامس يدخل المباراة بعد هزيمة من مصر المقاصة ثم تعادل مع نادي مصر، سيد البلد بقيادة المدير الفني صاحب الخبرات الكبيرة الكابتن طلعت يوسف، يسعى لدخول المربع الذهبي، ودائمًا ما يقدم آداء أكثر من رائع خاصة أمام الأندية الكبيرة.

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موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة



يلتقي الأهلي نادي الاتحاد مساء الإثنين 14 سبتمبر 2020، على أن تقام المباراة على ستاد برج العرب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد



تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع المباراة على شاشتها.