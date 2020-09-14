شكرا لقرائتكم عبد العال: لقب الدوري محسوم للآهلي وفايلر لا ينظر للأرقام القياسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اكد رضا عبد العال نجم الكره المصريه ان لقب الدوري هذا الموسم محسوم للنادي الأهلي منذ فترة كبيرة ؛ ولا يوجد اي متغيرات في هذا الامر لانه فارق عن اقرب منافسيه بفرق كبير.
واضاف عبد العال في تصريحات تلفزيونية ان الاهلي لديه الامكانيه الفنيه العاليه لحسم اللقب هذا الموسم ولا يوجد منافسه على اللقب حتى نهاية هذا الموسم.
وتابع ان الاهلي يخوض المباريات المتبقية من الدوري لتحسين الآداء ؛ والاستعداد لمواجهة الوداد في بطولة دوري ابطال افريقيا.
أوضح عبد العال ان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لا يتنظر لتحقيق الارقام القياسيه وهدفه فقط تحقيق الفوز فقط مضيفا :" فايلر لديه استراتيجيه وهي تحقيق الفوز فقط ، ونجح مع الاهلي هذا الموسم بتحقيق الفوز في مباريات الدوري وتصدر المسابقة بفارق كبير.
واختتم ان فايلر لديه ميزه هو البحث عن تحقيق الفوز في كل المباريات ولا يهتم بالآداء داخل الملعب.
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