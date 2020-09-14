شكرا لقرائتكم المقاولون العرب: النحاس لن يرحل إلا لهذا النادي! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن عماد النحاس متمسك بالتواجد على رأس الإدارة الفنية للفريق رغم العروض المغرية التي يتلقاها خلال الفترة الماضية، قائلا: " النحاس لا يهتم بالأمور المالية، وحين أتى لتدريب الفريق لم يتحدث عن راتبه ليحصل على أول شهر بدون اتفاق مسبق مع النادي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 47 نقطة خلف الزمالك صاحب الوصافة بـ49 نقطة.

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وقال عادل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، عبر برنامج جمهور التالتة، مع الإعلامي إبراهيم فايق، إنه منذ قدوم عماد النحاس للفرق وتنهال عليه العروض لكنه يرفضها بشكل مستمر، رغم أن بعض تلك العروض تكون 3 أضعاف ما يحصل عليه مع المقاولون العرب.

وأضاف المشرف على الكرة بنادي ذئاب الجبل، أن الشرط الجزائي بين المدرب عماد النحاس ونادي المقاولون لا يتعدى راتب شهرين مع الفريق، موضحا أن عماد النحاس لا يسعى للأمور المالية، ولن يرحل عن المقاولون العرب إلا في حالة وصول له عرض من النادي الأهلي لتدريب الفريق.