شكرا لقرائتكم وليد عبد اللطيف: تلقيت عرضا من مان يونايتد.. وماذا قدم أبناء الزمالك للنادي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك الأسبق بعض المنتمين أو المنسوبين للنادي الزمالك قائلا: "هي الناس "المريضة" اللي بتقول انا أبن نادي الزمالك، عملتوا ايه للزمالك، ابن النادي يقاس بمدى عطاء وبطولات وألقاب وإنجازات اللاعب التي يحققها لناديه، هذا هو المعيار فيما يطلق عليهم أبناء النادي".

وكشف لاعب الزمالك السابق، أنه سبق وتلقي عرضًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في وقت من الأوقات خلال فترة بدايته وتألقه مع نادي المنصورة ومنتخبات الناشئين والشباب.

وقال عبد اللطيف، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامجه «جمهور التالته»، إنه تلقي العرض من مانشستر يونايتد للانضمام واللعب ضمن فريق الناشئين بالنادي الأنجليزي.

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واستشهد على حديثه بطارق حامد، لاعب الزمالك الحالي، موضحًا: «هو أفضل مثال يمكن أن نطلق عليه مقولة ابن النادي رغم أنه ليس ابن النادي، لكن عطاء ومجهود وإنجازات طارق حامد تجعله من أفضل أبناء نادي الزمالك، لذلك فليس كل من يلعب سنتين ثلاثة في الزمالك يطلق على نفسه ابن النادي»

وتحدث وليد صلاح عبد اللطيف عن رحيله عن القلعة البيضاء قائلا: "رحيلي من الزمالك كان بسبب ضغوطات تعرضت لها من بعض الأشخاص من داخل الفريق".