شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سيميوني بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أتلتيكو مدريد عن إصابة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني بفيروس كورونا المستجد.
وقال النادي في بيان «أثبتت الفحوص المخبرية إصابة سيميوني بكوفيد -19. لحسن الحظ، فإن مدربنا لا يعاني من أي عوارض وقد قام بعزل نفسه في منزله وسيخضع للحجر الصحي على مدى 14 يوماً بعد مخالطته الفريق منذ الاثنين الماضي». ولن يتمكن سيميوني بالتالي من الاشراف على تدريبات فريقه قبل مباراته الرسمية الاولى في الدوري الإسباني المقررة في نهاية اسبوع 26-27 سبتمبر/أيلول الحالي. وسبق لخمسة لاعبين من أتلتيكو أن أصيبوا بفيروس كورونا في الأشهر الأخيرة هم البرازيلي رينان لودي، الأرجنتيني أنخل كوريا، الكرواتي سيمي فرساليكو ودييجو كوستا وسانتياغو أرياس.
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