الإمارات يواجه عجمان الخميس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض فريق الإمارات تجربة ودية يوم الخميس المقبل أمام عجمان ضمن تحضيراته لدوري الدرجة الأولى وتصفيات الكأس، وكان الإمارات أنهى معسكراً ناجحاً بجبل علي استمر لثلاثة أسابيع نفذ فيه مدربه المقدوني جوكيكا برنامجه الإعدادي للموسم الحالي وخاض فيه ثلاث تجارب، وينتظر أن يؤدي الإمارات المزيد من التجارب قبل انطلاق المنافسات الرسمية، ويتطلع فريق الإمارات إلى العودة لدوري الخليج العربي وهو كان قريباً جداً من تحقيق هدفه الموسم الماضي قبل إلغاء الدوري، وعملت إدارة النادي على تدعيم صفوف الفريق بمجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة على غرار عبدالله مال الله ومحمود قاسم وحسن أمين إلى جانب فراس الخطيبي، كما جدد عقود عبدالله موسى وخالد خميس وخالد عنبر وعلي صقر والثنائي الأجنبي تومي وكوستا، وكان جدد عقد المدرب المقدوني جوكيكا.